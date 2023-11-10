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Пятый канал

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Такого не ждал никто: синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой

Такого не ждал никто: синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой

Москвичам пора сменить гардероб на зимний. Ведь со среды, 15 ноября, в столицу придут холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информационному агентству Интерфакс.

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