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У кого раньше закончатся ракеты

У кого раньше закончатся ракеты

Сейчас довольно интересно вспоминать различные байки о России, которые распространяли Запад и наша светлоликая общественность, стремясь показать, что нам ну ни при каких обстоятельствах невозможно бодаться с "цивилизованным миром".

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Комментарии
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Евгений Благородный
У нас всё нормально с вооружением. Мы вообще способны всю планету уничтожить более 100 раз.
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5 час.
Владислав Владислав
Надо бить наглоскунсов мо морде!
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5 час.
ninikooo Митусова
Еще и из наших детей хотели вырастить болванов « со своей системой образования и ЕГЭ», слава Богу очнулись и теперь меняют учебники на « вменяемые».
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4 час.

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