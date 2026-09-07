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Царьград

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Евгений Машаров сообщил о повышении пенсий в России в 2027 году

Евгений Машаров сообщил о повышении пенсий в России в 2027 году

В 2027 году в России ожидается повышение пенсий в два этапа: 1 февраля и 1 апреля. Евгений Машаров из Общественной палаты РФ объяснил, что это связано с инфляцией и доходами Соцфонда.

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