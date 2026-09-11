В Волгограде два многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников

В Волгограде два многоквартирных дома по адресу улица Героев Малой Земли, 36 и 51, получили повреждения в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
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