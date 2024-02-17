В ЕС рассказали о появлении нового вида инфляции из-за конфликта на Украине

Евродепутат Борзан заявила о появлении «скимпфляции» из-за конфликта на Украине Член Европарламента (ЕП) от Хорватии Биляна Борзан рассказала о появлении в Евросоюзе (ЕС) нового вида инфляции, возникшего в том числе из-за конфликта на Украине.