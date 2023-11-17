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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайсон Фьюри о признании самым сексуальным спортсменом по итогам опроса 2000 британских женщин: «Я обошел Роналду. Никогда не говори «никогда». Томми, ты 13-й, уродец»

Тайсон Фьюри о признании самым сексуальным спортсменом по итогам опроса 2000 британских женщин: «Я обошел Роналду. Никогда не говори «никогда». Томми, ты 13-й, уродец»

Непобежденный боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, занял первое место в рейтинге, составленном сайтом для знакомств Illicit Encounters.

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