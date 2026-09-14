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Нечеткое зрение у 39-летней женщины оказалось симптомом опухоли мозга: клинический случай

Нечеткое зрение у 39-летней женщины оказалось симптомом опухоли мозга: клинический случай

Обычный осмотр офтальмолога не выявил глазных проблем. На правильный диагноз навела одна особенность: женщина четко видела предметы перед собой, но не различала то, что было ниже.

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