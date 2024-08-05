В Омске и области нашли тела двух пропавших пенсионеров. 69-летнюю Людмилу Чернявскую обнаружили в 100 м от пансионата, где она жила, 73-летнего Леонида Румянцева - на крыше его дома.
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В Омске и области нашли тела двух пропавших пенсионеров. 69-летнюю Людмилу Чернявскую обнаружили в 100 м от пансионата, где она жила, 73-летнего Леонида Румянцева - на крыше его дома.