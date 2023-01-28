Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с катарским «Лусаил Сити», «Крылья Советов» против «Рубина»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Химки» – «Велес» – 11:00 «Зенит» Россия – «Лусаил Сити» Катар Д2 – 11:00 «Крылья Советов» – СКА Хабаровск – 14:00 «Химки» Россия – «Пюник» Армения – 17:00 «Крылья Советов» – «Рубин» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»
Свежие комментарии