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Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с катарским «Лусаил Сити», «Крылья Советов» против «Рубина»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Химки» – «Велес» – 11:00   «Зенит» Россия – «Лусаил Сити» Катар Д2 – 11:00   «Крылья Советов» – СКА Хабаровск – 14:00   «Химки» Россия – «Пюник» Армения – 17:00   «Крылья Советов» – «Рубин» – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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