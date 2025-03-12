Закрытый паевой фонд приобрел значительную часть элитного жилого комплекса в центре Петербурга

Итоговая цена сделки могла составить около 2 миллиардов рублей Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЕММА» стал владельцем помещений общей площадью около 1000 квадратных метров в престижном жилом комплексе Cheval Court, расположенном на Конюшенной площади напротив храма Спаса на Крови.
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