Закрытый паевой фонд приобрел значительную часть элитного жилого комплекса в центре Петербурга

Итоговая цена сделки могла составить около 2 миллиардов рублей Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЕММА» стал владельцем помещений общей площадью около 1000 квадратных метров в престижном жилом комплексе Cheval Court, расположенном на Конюшенной площади напротив храма Спаса на Крови.