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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» – единственная команда РПЛ без побед в сезоне. У воронежцев 9 поражений и 3 ничьих

«Факел» уступил «Спартаку» (0:1) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команда Олега Василенко занимает последнее место в лиге, набрав три очка за 9 туров (3 ничьих, 6 поражений).

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