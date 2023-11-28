«Кинжал», который лишил Украину покоя

Исходя из материалов, имеющихся в открытом доступе, одной из видимых проблем, возникших у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) в рамках проведения специальной военной операции (СВО), является гарантированное поражение подвижных целей, расположенных в глубине территории Украины.