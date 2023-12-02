К чему приводит неумение сказать “нет” и как научиться отказывать

Одной из ключевых черт зрелой личности является умение защищать свое личное пространство и границы. Понимание того, что приемлемо для вас, а что неприемлемо, а также умение поставить себя на первое место, формируют настоящее “Я”.
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