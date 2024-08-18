Китайский эксперт рассказал о значении визита Генсека Вьетнама в Китай

Тот факт, что Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии и президент Вьетнама То Лам выбрал Китай первой страной для посещения после своего вступления в должность показывает, что Вьетнам придает большое значение развитию отношений в Китаем, заявил глава отдела по вьетнамскому языку Центрального радио и телевидения Китая Вэй Вэй 18 августа в интервью корреспонденту ВИА в Пекине.