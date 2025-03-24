Хоррор Silent Hill f настолько жесток, что игру запретили в Австралии до релиза

Почему так случилось? Пока комиссия не объяснила причин, но на странице игры в Steam есть предупреждение: там будут сцены с насилием, пытками, издевательствами над детьми, галлюцинациями и дискриминацией по полу.
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