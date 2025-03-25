Целевое управление: как наши беспилотники работают в районе Красноармейска

Без БПЛА сейчас невозможна эффективная разведка и управление огнем. И если небольшие квадрокоптеры, изменившие боевые действия на уровне батальонов у всех на слуху, то работа дронов самолетного типа не так известна.
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