Полковник США Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

Виктор Полуэктов

НАТО может ввести войска на Украину из-за отсутствия успехов украинской армии? Так ведь побить могут и даже скорее всего. Не в Ираке, не в Кувейте и даже не в Сирии, как недавно. Тут вообще люди будут общаться всерьёз и с самой передовой российской аргументацией, чтобы сразу и впредь неповадно было. Не будет НАТО вводить войска на Украину. А если и будет, то не свои и те, которых не жалко. Типа перебьют-сожгут-и-чёрт-с-ними.