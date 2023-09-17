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Полковник США Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

Полковник США Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

Разведки западных стран помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить дальнобойные удары, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
НАТО может ввести войска на Украину из-за отсутствия успехов украинской армии? Так ведь побить могут и даже скорее всего. Не в Ираке, не в Кувейте и даже не в Сирии, как недавно. Тут вообще люди будут общаться всерьёз и с самой передовой российской аргументацией, чтобы сразу и впредь неповадно было.  Не будет НАТО вводить войска на Украину. А если и будет, то не свои и те, которых не жалко. Типа перебьют-сожгут-и-чёрт-с-ними.
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