Российские фрилансеры чаще всего выбирают для работы сервисы Zoom и Canva

В 2025 году фриланс и подработка продолжают набирать популярность среди россиян. Гибкий график, удаленный формат и возможности заработка в свободное время делают этот тип занятости особенно привлекательным.
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