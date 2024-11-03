Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Планам Трампа разъединить Россию и Китай не суждено сбыться - США упустили возможность

Планам Трампа разъединить Россию и Китай не суждено сбыться - США упустили возможность

Планам экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа нарушить взаимодействие России и Китая в случае своей победы не суждено сбыться, поскольку уровень сотрудничества Москвы и Пекина уже беспрецедентный, заявил РИА Новости гендиректор РСМД, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

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