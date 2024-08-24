Но такого мы не увидим. Битвы в инфопространстве. Что больше всего сегодня смущает и даже вызывает тревогу, так это новости с линии боевого соприкосновения от людей, находящихся от неё за 1,5-2 тысячи километров, весь день проводящих на т/г каналах каких-то инсайдеров, бойцов известных подразделений, вражеских ресурсов и потом переписывающих эти новости и слухи к себе.
Уж Сталин бы вам всем показал
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Если бы все умолкли, мы бы уже были в Киеве, Харькове, Одессе? Не надо считать всех глупыми, которые хватаются за первую попавшуюся информацию из стана врага и вредят себе тем самым. Дураку понятно, что пироги пекут у нас сапожники!
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16 час.
Виталий Кирпиченко
И не оторвать их от этого вкусного занятия.
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16 час.
Аудрюс
К сожалению мозгов у людей не хватает! Ведь по своей сути от куда любой блогер берет информацию? Как правило из своей головы, выдумает и выдает за истину...
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16 час.
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