Министерство обороны КНР призвало США не спекулировать в отношении Китая исходя из мышления "игры с нулевой суммой"

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг призвал Соединенные Штаты прекратить строить предположения о поведении других по собственному образцу и спекулировать в отношении Китая исходя из мышления "игры с нулевой суммой".