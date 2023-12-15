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Китай

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Министерство обороны КНР призвало США не спекулировать в отношении Китая исходя из мышления "игры с нулевой суммой"

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг призвал Соединенные Штаты прекратить строить предположения о поведении других по собственному образцу и спекулировать в отношении Китая исходя из мышления "игры с нулевой суммой".

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