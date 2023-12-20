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В территориальном отделе Роспотребнадзора подвели итоги Дня открытых дверей

Наиболее часто задаваемым стали вопросы, касающиеся: прав и обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; защиты прав потребителей, в том числе на финансовом рынке; порядок оформления санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности (работы, услуги); информирование и консультирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о деятельности Роспотребнадзора, применении новых норм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора; профилактика инфекционных заболеваний, в том числе на предприятиях; маркировка табачной продукции и продукции легкой промышленности средствами идентификации.

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