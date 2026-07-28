Zero Hedge
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Zero Hedge

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Incompatible With Western Society...?

Incompatible With Western Society...?

Incompatible With Western Society.? Authored by Steve Watson via Modernity News, The comment section under Al Jazeera's Facebook coverage of the Berlin Pride attack has laid bare a reality Western elites still refuse to face.

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