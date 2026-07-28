Incompatible With Western Society.? Authored by Steve Watson via Modernity News, The comment section under Al Jazeera's Facebook coverage of the Berlin Pride attack has laid bare a reality Western elites still refuse to face.
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