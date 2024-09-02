ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шутов
    А ведь в Вагнер шли люди которые работали в силовых структурах, и были списаны как не нужный элемент, и своё предназн...На ЧВК "Вагнер" о...
  • Александр Третьяк
    Если виновен разберется следствие ,а вот где воевал в Вагнере или в МО кому какое делоНа ЧВК "Вагнер" о...
  • Валерий Беседин
    Кем запрещены? ПО-ВАШЕМУПрезидент нарушает закон?На ЧВК "Вагнер" о...

На ЧВК "Вагнер" открыли новую "охоту". Теперь в тылу

На ЧВК "Вагнер" открыли новую "охоту". Теперь в тылу

Фото: коллаж Царьграда. По СМИ разошлось сообщение о жестоком убийстве молодой матери и её 7-летней дочери в Пермском крае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Кем запрещены? ПО-ВАШЕМУПрезидент нарушает закон?
Ответить
1 час.
Александр Третьяк
Если виновен разберется следствие ,а вот где воевал в Вагнере или в МО кому какое дело
Ответить
1 час.
Александр Шутов
А ведь в Вагнер шли люди которые работали в силовых структурах, и были списаны как не нужный элемент, и своё предназначение они а войсках Вагнера
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх