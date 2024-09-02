На ЧВК "Вагнер" открыли новую "охоту". Теперь в тылу

Если виновен разберется следствие ,а вот где воевал в Вагнере или в МО кому какое дело

Александр Шутов

А ведь в Вагнер шли люди которые работали в силовых структурах, и были списаны как не нужный элемент, и своё предназначение они а войсках Вагнера