Фото: коллаж Царьграда. По СМИ разошлось сообщение о жестоком убийстве молодой матери и её 7-летней дочери в Пермском крае.
На ЧВК "Вагнер" открыли новую "охоту". Теперь в тылу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Кем запрещены? ПО-ВАШЕМУПрезидент нарушает закон?
Ответить
1 час.
Александр Третьяк
Если виновен разберется следствие ,а вот где воевал в Вагнере или в МО кому какое дело
Ответить
1 час.
Александр Шутов
А ведь в Вагнер шли люди которые работали в силовых структурах, и были списаны как не нужный элемент, и своё предназначение они а войсках Вагнера
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии