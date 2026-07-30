Трамп пообещал передать сектор Газа под контроль международных сил после сдачи оружия боевиками

ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. Администрация США обнародовала план передачи контроля над сектором Газа международным силам и местной полиции сразу после завершения процесса демилитаризации группировок.
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