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ФедералПресс

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Трамп пообещал передать сектор Газа под контроль международных сил после сдачи оружия боевиками

Трамп пообещал передать сектор Газа под контроль международных сил после сдачи оружия боевиками

ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. Администрация США обнародовала план передачи контроля над сектором Газа международным силам и местной полиции сразу после завершения процесса демилитаризации группировок.

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