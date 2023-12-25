Чистенькие, в пленочке. Алтайский Минтранс показал автобусы, закупленные в кредит

Автобусы передадут в несколько городов и районов Фото: Минтранс Алтайского края В Алтайский край уже поступили 24 автобуса, закупленных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает региональный Минтранс.
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