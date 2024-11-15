Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!

Безопасность и здравый смысл превыше всего. Гран-при Сан-Паулу в Бразилии вместил множество скандалов, эпических проездов и событий – идеальный пример гонки «Формулы-1», в которой экшна хватило бы на весь сезон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии