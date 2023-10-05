Максим Фадеев сплясал на улице в Узбекистане

Музыкант Максим Фадеев сообщил важную для него новость. Максим Фадеев объявил о выходе новой песни. На днях состоится релиз трека «Скажи мне имя», который российский музыкант записал в дуэте с Юлдуз Усмановой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии