«Возьму опеку над детьми», — Собчак обещает помочь детям, чьи родители погибли в «Крокусе»

Ксения Собчак всегда показывала свое милосердие и свою сердечность. Несмотря на то, что в профессиональной деятельности ее считают акулой шоу-бизнеса и журналисткой с самым острым языком, когда речь заходит о чьей-то беде, Ксения всегда стоит в первых рядах, желая оказать помощь и поддержку.