Эрдоган признал поражение правящей партии на муниципальных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что во время проведения муниципальных выборов в республике 31 марта правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую он возглавляет, не смогла добиться желаемых результатов.
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