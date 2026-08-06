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ФедералПресс

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Депутат объяснил, кому положены льготы на оплату ЖКУ

Депутат объяснил, кому положены льготы на оплату ЖКУ

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая вывоз твердых бытовых отходов, в России предоставляются не автоматически, а в зависимости от льготного статуса и региона проживания.

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