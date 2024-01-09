Военным связистам группировки войск «Восток» вручили на передовой государственные и ведомственные награды

В период летнего контрнаступления ВСУ, связисты из Бурятии обеспечивали непрерывное управление подразделениями, не раз восстанавливали каналы связи, находясь под миномётным, артиллерийским и снайперским огнем противника.
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