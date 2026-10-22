Starlink Mobile станет первым сетевым оператором, который развернет как спутниковый, так и наземный спектр Компания SpaceX официально получила одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) на приобретение трех дополнительных лицензий на использование частотного спектра у компании Tristar для расширения сети Starlink Mobile нового поколения.
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