Starlink Mobile станет первым сетевым оператором, который развернет как спутниковый, так и наземный спектр Компания SpaceX официально получила одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) на приобретение трех дополнительных лицензий на использование частотного спектра у компании Tristar для расширения сети Starlink Mobile нового поколения.