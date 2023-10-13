Майоров о «Спартаке»: «С ЦСКА игра выглядела шикарной. По всем остальным матчам масса вопросов»

В среду красно-белые обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 5:3. С 24 очками в 18 играх команда идет на третьем месте в таблице Западной конференции.
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