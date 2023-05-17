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Почему СВО уже нельзя остановить

Почему СВО уже нельзя остановить

Полемика с теми, кто периодически высказывает мысли о необходимости приостановки специальной военной операции на Украине на каком-то «промежуточном этапе», вроде бы «приемлемом» для России или даже «выгодном» для нее, сводится, по большей частим к аргументам, касающихся тех крайне неприятных перспектив, которые в таком случае киевский режим получит для перевооружения, обучения и дополнительного оснащения с помощью западных «союзников» собственной армии, подготовки её к совершенно неминуемому следующему этапу вооруженного противостояния с Россией.

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