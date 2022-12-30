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Умер Пеле, Роналду не нужен клубам из ЛЧ, «Зенит» возьмет опорника «Коринтианс», Карлсен зажег на ЧМ по блицу, Беллингем хочет в «Реал» и другие новости

Умер Пеле, Роналду не нужен клубам из ЛЧ, «Зенит» возьмет опорника «Коринтианс», Карлсен зажег на ЧМ по блицу, Беллингем хочет в «Реал» и другие новости

1. Умер Пеле. Легендарному форварду было 82 года. Футбольные клубы Европы, Криштиану Роналду, Лео Месси, Барак Обама, Мишель Платини и многие другие отдали дань памяти великому бразильцу.

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