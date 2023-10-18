ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге

Мирных жителей сектора Газа призвали эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждают, что «по мере необходимости» там будет оказываться международная гуманитарная помощь.
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