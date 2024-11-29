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Царьград

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Власти Курска сократили траты на новогодние украшения после критики жителей

Власти Курска сократили траты на новогодние украшения после критики жителей

Мэрия Курска отчиталась о сэкономленных на госзакупках к Новому году средствах.Затраты на новогоднее украшение Курска сократят на 20%.

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