Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Низкий хвост: лучшие варианты прически

Низкий хвост: лучшие варианты прически

Среди множества причесок обычный низкий хвост, подчеркивающий гладкость и блеск волос, а также привлекающий внимание к вашим чертам лица, делающий их выразительнее, — словно маленькое черное платье в fashion-мире, чей классический стиль от сезона к сезону только набирает очки.

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