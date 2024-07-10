Низкий хвост: лучшие варианты прически

Среди множества причесок обычный низкий хвост, подчеркивающий гладкость и блеск волос, а также привлекающий внимание к вашим чертам лица, делающий их выразительнее, — словно маленькое черное платье в fashion-мире, чей классический стиль от сезона к сезону только набирает очки.
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