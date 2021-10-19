Движение «Мужское государство» признано экстремистским. Сотни тысяч невротиков остались без работы

Всё о женщинахПолитикаДвижение «Мужское государство» признано экстремистским. Сотни тысяч невротиков остались без работы Вчера наконец-то случилось то, чего большинство здравомыслящих людей, следящих за новостями, ожидало уже давно.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВся проблема в том, что МГ - это движение АЛЕНЕЙ. *** Алени - это САМЦЫ, воспитанные "мужиками с вагинами", МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ. *** Фемизданутым САМКАМ - что ВЫРАСТИЛИ, то и ЖРИТЕ.ЛеонидПедерасты и прочие ненормальные торжествуют...Комментировать
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