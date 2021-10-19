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Движение «Мужское государство» признано экстремистским. Сотни тысяч невротиков остались без работы

Движение «Мужское государство» признано экстремистским. Сотни тысяч невротиков остались без работы

Вчера наконец-то случилось то, чего большинство здравомыслящих людей, следящих за новостями, ожидало уже давно.

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Wlad Wlad
Вся проблема в том, что МГ - это движение АЛЕНЕЙ. *** Алени - это САМЦЫ, воспитанные "мужиками с вагинами", МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ. *** Фемизданутым САМКАМ - что ВЫРАСТИЛИ, то и ЖРИТЕ.
Леонид
Педерасты и прочие ненормальные торжествуют...

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