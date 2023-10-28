Самсонов о старте сезона: «Чувствую себя дерьмово. Я знаю, что могу играть лучше, чем в последних матчах. Ребята спасли мою задницу в игре с «Тампой»

В 4 матчах в текущем сезоне НХЛ он отразил только 83,1% бросков при коэффициенте надежности 4,34. Россиянин не появлялся на льду после замены в матче с «Тампой» (4:3 ОТ), где пропустил 3 шайбы после 4 бросков.