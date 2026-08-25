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Царьград

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Сколько ещё будет идти СВО? Ответ уместился ровно в два слова

Сколько ещё будет идти СВО? Ответ уместился ровно в два слова

Сколько ещё будет идти СВО? Заявления Владимира Зеленского, сделанные 24 августа, в очередную годовщину украинской "независимости", позволили по-новому взглянуть на вопрос о возможных сроках продолжения конфликта.

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Комментарии
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zs
zhanna simonova
По февраль2027г.Буферной зоны не буд4т.
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4 н.