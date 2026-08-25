Сколько ещё будет идти СВО? Ответ уместился ровно в два слова

Сколько ещё будет идти СВО? Заявления Владимира Зеленского, сделанные 24 августа, в очередную годовщину украинской "независимости", позволили по-новому взглянуть на вопрос о возможных сроках продолжения конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии