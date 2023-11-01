Тюменский бизнес хотят освободить от уплаты налогов

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в региональный парламент законопроект «О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии