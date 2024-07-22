🇺🇸🏴 О возрожденном ИГ замолвите слово В последнее время в западной прессе наблюдается тренд на превознесение угрозы от афганского филиала "Исламского государства" — "Вилаят Хорасан".
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🇺🇸🏴 О возрожденном ИГ замолвите слово В последнее время в западной прессе наблюдается тренд на превознесение угрозы от афганского филиала "Исламского государства" — "Вилаят Хорасан".
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