«Всё будет так, как я велю!» или почему Алла Пугачёва великая певица

Записать песню и "спеть" под фанеру много ума не нужно. Только вот здоровьице подорвано бурно прожитой молодостью. Хотя и сегодня бабалла не прочь сигареткой затянуться. И делает это демонстративно, показывая нам, сирым и убогим)), что она еще "огого!")☺️

Светлана Иванова

Зачем нам пишут об этой пугачевой, Как написали, ума много не надо записать и петь под фанеру хриплым голосом как у пьяницы, Прости меня Бог, что говорю о так о человеке который только теперь ездит, добивается возврата в РОССИЮ. Не разрешать и не представлять площадок для выступления,