Z-общественность может быть довольна – Алла Пугачёва вновь покинула нашу страну. Теперь можно со спокойной душой хватить водки, послушать Шамана или «чистить себя» под литерой Z, размещённой Владимиром Машковым на фасаде театра, где он руководит.
«Всё будет так, как я велю!» или почему Алла Пугачёва великая певица
Комментарии
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auch2010 Чукашин
Клиническая стерва, желающая быть больше себя во много раз. Люблю добрых людей.
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6 час.
Надежда
Записать песню и "спеть" под фанеру много ума не нужно. Только вот здоровьице подорвано бурно прожитой молодостью. Хотя и сегодня бабалла не прочь сигареткой затянуться. И делает это демонстративно, показывая нам, сирым и убогим)), что она еще "огого!")☺️
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5 час.
Светлана Иванова
Зачем нам пишут об этой пугачевой, Как написали, ума много не надо записать и петь под фанеру хриплым голосом как у пьяницы, Прости меня Бог, что говорю о так о человеке который только теперь ездит, добивается возврата в РОССИЮ. Не разрешать и не представлять площадок для выступления,
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4 час.
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