В Бердске завершились поиски мужчины с ампутированными ногами

Под Новосибирском удалось найти живым ранее пропавшего из пансионата 53-летнего жителя Бердска.В Новосибирской области благополучно завершились поиски 53-летнего мужчины с ампутированными ногами, который пропал с территории пансионата в Бердске.
Под Новосибирском удалось найти живым ранее пропавшего из пансионата 53-летнего жителя Бердска.В Новосибирской области благополучно завершились поиски 53-летнего мужчины с ампутированными ногами, который пропал с территории пансионата в Бердске.
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