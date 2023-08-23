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В Бердске завершились поиски мужчины с ампутированными ногами

В Бердске завершились поиски мужчины с ампутированными ногами

Под Новосибирском удалось найти живым ранее пропавшего из пансионата 53-летнего жителя Бердска.В Новосибирской области благополучно завершились поиски 53-летнего мужчины с ампутированными ногами, который пропал с территории пансионата в Бердске.

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