В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского

Президент США Джо Байден, отменив поездку на встречу контактной группы в Германии, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию «плана Зеленского» на Европу и сам Киев, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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