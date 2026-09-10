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Зоолог назвал причины выходов медведей к людям

Зоолог назвал причины выходов медведей к людям

Медведи стали чаще выходить к населенным пунктам из-за роста их численности, нехватки естественного корма и доступности пищевых отходов на помойках и свалках .

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