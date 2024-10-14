В омской «Меге» открылся внутренний каток, который не работал почти полгода. По сравнению с прошлым годом стоимость выхода на лед здесь выросла на 50 рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В омской «Меге» открылся внутренний каток, который не работал почти полгода. По сравнению с прошлым годом стоимость выхода на лед здесь выросла на 50 рублей.