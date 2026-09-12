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Соцпакеттан баш тартуның нинди куркыныч ягы бар – табиблар аңлата

Соцпакеттан баш тартуның нинди куркыныч ягы бар – табиблар аңлата

Ташламалы даруларга хокуклары булган кешеләр 1 нче октябрьгә кадәр үзләре өчен карар кабул итәргә тиеш: йө соцпакетны, йә акчалата компенсацияне сайлый.

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